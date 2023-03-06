صلاح: يشرفني أن أستمر في صنع التاريخ مع ليفربول

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تحدث محمد صلاح نجم ليفربول، عن تألقه أمام مانشستر يونايتد وتحطيمه للأرقام القياسية بعد ثنائيته ضد يونايتد.

وعبر حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي، كتب محمد صلاح: "يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول، يشرفني أن أستمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع".

وحقق صلاح عدة أرقام قياسية حيث أصبح ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية من الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، يسجل أكثر من 20 هدفًا ويقدم أكثر من 10 تمريرات في جميع المسابقات في الموسم الحالي.