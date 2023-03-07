مستوطنون إسرائيليون يقتحمون أحد أحياء رام الله بحماية قوات الاحتلال

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أطراف حي الطيرة، بمدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.