 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون أحد أحياء رام الله بحماية قوات الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون أحد أحياء رام الله بحماية قوات الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:11 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:11 م

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أطراف حي الطيرة، بمدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.


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