روسيا تطالب الأمم المتحدة بوقف عدم إصدار أمريكا تأشيرات للدبلوماسيين الروس

أعلنت إيرينا تيازلوفا، ممثلة روسيا في اجتماع لفريق العمل المفتوح العضوية المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن موسكو طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة التوقف عن ممارسة عدم إصدار تأشيرات من قبل الولايات المتحدة للدبلوماسيين الروس المناوبين، الذين يسافرون إلى مقر المنظمة.

وقالت الدبلوماسية الروسية -وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين- "نود أن نناشد الرئاسة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عاجل لاتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الممارسات الضارة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.