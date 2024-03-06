الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد جديدة للأمن السيبراني استعدادا لأي تهديدات رقمية

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توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لتعزيز الأمن الإلكتروني داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان الإعلان عن الاتفاق، أن الاتفاق يضمن أن تكون دول الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على "الاستعداد للحوادث والتهديدات السيبرانية واسعة النطاق، ومنع حدوثها والتعامل معها والتعافي منها".

وترأست بلجيكا المحادثات باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدولة البلجيكي لشؤون الرقمنة ماتيو ميشيل، إن الاتفاق يحدد معالم جديدة للمرونة الإلكترونية في أوروبا.

ومن المقرر أن تكون شبكات الكهرباء والمصانع والمطارات والمستشفيات، مستعدة بشكل أفضل لتهديدات الأمن السيبراني مثل هجمات قراصنة الانترنت، بموجب اللوائح الجديدة.

ويتمثل أحد الأجزاء الرئيسية للحزمة، في نظام تنبيه يتكون من مراكز معلومات محلية وعابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

ويتم تكليف هذه المراكز باكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها.