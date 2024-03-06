مدرب الاتحاد: لم نفقد فرصتنا في إقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا

تمسك الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد السعودي، بأمل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا رغم الخسارة أمام الهلال بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن فريقه قدم مباراة متكافئة أمام الهلال رغم الخسارة، مشيرا إلى أن الفرص كانت متساوية في كل النواحي الفنية حتى بعد حالة الطرد التي تعرض لها فريقه في الشوط الثاني.

واعتبر المدرب الأرجنتيني أن فريقه ظهر بصورة أفضل من المواجهة السابقة أمام الهلال في بطولة الدوري، لافتا إلى أنه لم يكن هناك فارقا كبيرا في المستوى بين الفريقين.

وأضاف مدرب الاتحاد أن الفريق دفع ثمن فقدان التركيز خلال دقيقتين فقط، مشيرا إلى أنه أمام فريق بحجم الهلال فإن المعاناة تكون مضاعفة حال فقدان التركيز.

وعن إمكانية لحاق كريم بنزيما بمباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، أجاب جاياردو إنه لا يعلم بعد مدى تجاوب بنزيما مع التعافي من إصابته.

وتابع "سننتظر الأيام القليلة القادمة للتعرف على حالة اللاعب وما إذا كان يتعافي بصورة متسارعة أم أنه بحاجة لمزيد من الوقت".

واختتم جاياردو تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد سيتمسك بأمل التأهل، مشددًا على أن القصة لم تنته بعد.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم 12 مارس المقبل في معقل اتحاد جدة.