حرب الخداع يختتم عروض نوادي المسرح بالغربية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات نوادي المسرح بمحافظة الغربية، حيث استضاف المركز الثقافي لمدينة طنطا، الثلاثاء، العرض المسرحي "حرب الخداع"، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

دارت أحداث العرض المسرحي الذي قام ببطولته عدد من المواهب المسرحية الشابة بقصر ثقافة طنطا حول ابنة الملك الذي قتل على يد "لورنت" قائد جيوش الفارم الذي قام باحتلال بلادهم، حتى يظهر "ياسين" وهو شخص خادع له ماضي سيئ ليقابل "حرة" التي تحاول تغيير مسار حياته للأفضل، فيما تتصاعد الأحداث في محاولة لقتل قائد جيوش الفارم، ولكنه يستطيع خداع الجميع.

قام بأداء الأدوار مصطفى المنتصر، مارينا أمير، أحمد الحسن، محمود بدر، علي عمار، ندى إبراهيم، سماح الصعيدي، عبد الرحمن الشاعر، وعهد علي، تصميم ديكور مارينا أمير، تنفيذ موسيقي مازن رمضان، أشعار وألحان ماريانا فيكتور، مخرج منفذ أحمد الحسن، تأليف وإخراج مصطفى المنتصر.

هذا وأقيم العرض بحضور لجنة مشاهدة الأعمال، والتي تضم كلا من: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر جميل، ومحمد عبد الوارث، وشيماء زايد، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير.