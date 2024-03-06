بوتين ومدير وكالة الطاقة الذرية يبحثان الوضع الأمني في محطة زابوريجيا النووية

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بحث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع الأمني في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال جروسي، اليوم الأربعاء، عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إنهما ناقشا أيضا "التحديات العالمية الأخرى المتعلقة بمنع الانتشار النووي" في الاجتماع الذي عقد في سوتشي على البحر الأسود.

وذكر جروسي، أنه جرى تبادل مهم للآراء مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي".

يذكر أنه يجري النظر إلى روسيا على أنها دولة يمكنها ممارسة نفوذ دبلوماسي على إيران وبرنامجها النووي المتنامي. وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن بوتين أكد عزم روسيا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يقدم جروسي أو الكرملين مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع.

وكان جروسي قد قال في وقت سابق إنه يريد معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة المتصلة باحتمال إعادة تشغيل المفاعلات التي تم إيقاف تشغيلها حاليا في زابوريجيا.