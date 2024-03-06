أعلنت إدارة الإحصاء الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 3% خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة.

وقالت إن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 1ر3% سنويا مقابل 8ر2% خلال كانون يناير الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إن التضخم انخفض في يناير الماضي إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023، عندما سجل 4ر2%، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 4ر11% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 9ر20%، ما تسبب في زيادة قدرها 8ر0 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1ر2%، مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستوردة والمثلجات والملابس.

في الوقت نفسه ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأشد تقلبا، بنسبة 5ر2% على أساس سنوي في فبراير، دون تغيير عن الشهر السابق له.