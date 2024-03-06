 ارتفاع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى 3.1% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مارس 2024 8:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى 3.1% خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 8:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 8:06 ص

أعلنت إدارة الإحصاء الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 3% خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة.

وقالت إن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 1ر3% سنويا مقابل 8ر2% خلال كانون يناير الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إن التضخم انخفض في يناير الماضي إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023، عندما سجل 4ر2%، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 4ر11% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 9ر20%، ما تسبب في زيادة قدرها 8ر0 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1ر2%، مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستوردة والمثلجات والملابس.

في الوقت نفسه ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأشد تقلبا، بنسبة 5ر2% على أساس سنوي في فبراير، دون تغيير عن الشهر السابق له.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك