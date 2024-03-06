فريدة عثمان تكشف أسباب عدم إحرازها أي ميدالية أولمبية

كشفت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة أسباب عدم إحرازها أي ميدالية أولمبية حتى الآن، وذلك قبل مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، المُقرر إقامتها في باريس.

وقالت فريدة عثمان في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سباق 50 متر فراشة هو السباق الخاص بي، لكنه سباق غير مدرج في منافسات الأولمبياد".

وأضافت: "في دورات الألعاب الأولمبية يريدون تقليل عدد السباقات في منافسات السباحة، لذا يستبعدون سباق 50 متر فراشة، الذي أتميز وأتألق في منافساته".

وتابعت: "أريد أن يدخل هذا السباق الأولمبياد لأتمكن من تحقيق أي ميدالية، لكنني أركز حاليًا على المنافسة في سباقات الـ 100 متر في الأولمبياد".

وتابعت: "سباق الـ 50 متر فراشة يحتاج لفنيات عديدة لدى السباح، أما سباق الـ 100 متر فيحتاج لفنيات مختلفة، وأنا أتدرب على مختلف السباقات".

وأتمت فريدة عثمان تصريحاته قائلةً: "أريد أن يفهم الناس أن الرياضي يكون متميز في شيء معين، وجودته تكون أقل في أمور أخرى، وهذا يحدث للسباح في تعدد السباقات".