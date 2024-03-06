موسكيرا يجدد تعاقده مع فالنسيا حتى 2026

أعلن نادي فالنسيا اليوم الأربعاء رسميا، تجديد عقد مدافعه كريستيان موسكيرا حتى 30 يونيو 2026 وذلك بعد تحقيق "الأهداف المنصوص عليها في عقده والمتعلقة بعدد المباريات التي خاضها".

ونجح اللاعب الشاب (20 عاما) هذا الموسم في إثبات نفسه ضمن الصفوة وشارك حتى هذه اللحظة في 19 مباراة متتالية كأساسي مع الفريق وهو أمر -حسب النادي- يظهر "إمكاناته".

وصرح النادي في بيان له "لقد أظهر أنه لاعب مهم في الحاضر والمستقبل لدفاع فالنسيا".

وشارك موسكيرا هذا الموسم في 27 مباراة رسمية في ثالث مواسمه مع الفريق الأول للخفافيش، وذلك بعد أن بدأ مشواره معه تحت إمرة المدرب خوسيه بوردالاس في يناير عام 2022 وهو ابن ال17 عاما.

وكان اللاعب في هذا الموسم هو المدافع رقم "4" بعد كل من الفرنسي مختار دياخابي والبرازيلي جابرييل باوليستا والتركي جينك أوزكاجار، وفي ظل إصابة الأول والثاني وعدم استمرارية الثالث حظي موسكيرا بفرصة اللعب وأصبح قطعة لا غنى عنها خلال الأشهر الأخيرة في التشكيل.