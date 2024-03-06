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أعلنت مجموعة الخدمات المالية والمصرفية الأسترالية إيه.إن.زد جروب هولدنجز ليمتد اليوم الأربعاء موافقتها على بيع 5ر16% من رأس المال المصدر لبنك إيه.إم.إم.بي هولدنجز الماليزي المعروف أيضا باسم أم بنك من خلال صفقة واحدة بسعر 85ر3 رينجت ماليزي (81ر0 دولار) للسهم الواحد.

وبهذه الصفقة تنخفض حصة المجموعة الأسترالية في البنك الماليزي من 7ر21% إلى 2ر5% فقط.

وبعد إتمام عملية البيع ستحتفظ مجموعة إيه.إن.زد بحق ترشيح مدير واحد في مجلس مديري البنك.

ومن غير المتوقع أن تحقق الصفقة تأثيرا ملموسا على أرباح إيه.إن.زد. ومن المتوقع إتمام الصفقة يوم الجمعة المقبل.