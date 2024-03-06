نظم الأطفال بمرحلة "الكيجي" بمدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة الطور التعليمية بمحافظة الجنوب سيناء، وأولياء أمورهم، اليوم الأربعاء، ممر شرفي للمعلمة ولاء المغربي، معلم أول رياض أطفال، عرفانا بجهودها المتميزة مع الأطفال.



واصطف الأطفال وأولياء الأمور بالممر، في مشهد مبهج ويصفقون لها.



وأعرب الأطفال وأولياء أمورهم عن سعادتهم بتنظيم حفلا لتكريم المعلمة، التي حرصت على تقديم أنشطة متنوعة. للأطفال منذ التحاقهم بالمدرسة، إضافة إلى غرس القيم والمبادئ الحميدة في نفوسهم.

وأكد أولياء الأمور، أنهم حرصوا على تنظيم احتفالية للمعلمة لرد الجميل الذي تمثل في كونها كانت بمثابة أما للأطفال في المدرسة، مع حرصها على تقديم الانشطة التعليمية في بيئة جاذبة، واستخدامها استراتيجيات تعليمية تتناسب مع المرحلة العمرية، إضافة إلى مراعاتها للفروق الفردية، مما جعل جميع الأطفال تتعلق بها.



وأكد أولياء الأمور، أن أطفالهم متعلقين جدا بالمعلمة، ويحرصون على تنفيذ كل ما قاموا بتعليمه في المدرسة، خاصة الجوانب السلوكية والأخلاقية.



وقالت إحدى الأمهات، إنها تهتم أيضا بتقديم النصائح الخاصة بتعديل سلوك الاطفال لأولياء الأمور، وتقديم الدعم الدائم للأطفال حتى يكونوا مجتهدين، وذلك باسلوب ودود جعلهم يقتربون منها.



ومن جانبها، قدمت المعلمة، خالص الشكر للأطفال وأولياء أمورهم وزميلاتها في المدرسة، لما قدموه من حفاوة.