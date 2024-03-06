الولايات المتحدة تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة في مشروع قرار بالأمم المتحدة

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار معدلا إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة بعد أشهر من الجدل.

ويدعو مشروع القرار، الذي أتيح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الثلاثاء، إلى "اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الأطراف".

وتعكس الصياغة التعليقات التي أدلت بها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في نهاية الأسبوع، عندما دعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار، على الأقل خلال الأسابيع الستة المقبلة" بسبب "الحجم الهائل للمعاناة في غزة".

يشار إلى أن الحالة الإنسانية في غزة مزرية، مع تزايد الجوع بين السكان.

وحتى الآن، قتل أكثر من 30 ألف شخص وأصيب أكثر من 70 ألفا منذ بداية الحرب، التي أثارها هجوم حماس وجماعات أخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر.

ومنذ اندلاع الحرب، عارضت واشنطن، أقرب حلفاء إسرائيل، كلمة "وقف إطلاق النار" واستخدمت حق النقض (فيتو) ضد ثلاثة قرارات في مجلس الأمن.

ومع ذلك، في ضوء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وخطر المجاعة في قطاع غزة، تصعد الولايات المتحدة الآن الضغط على إسرائيل. ويمكن لأعضاء مجلس الأمن الـ 14 الآخرين تسجيل تغييرات في مشروع القرار. ومن غير الواضح متى وما إذا كان يمكن إجراء تصويت.

وقرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي. وإذا تجاهلتها الدولة المتضررة، يمكن للمجلس فرض عقوبات.