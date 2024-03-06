3860 يورو هذا هو المبلغ الشهري الذي يعتبر منه الفرنسي الواحد ثريا، في ظل الحد الأدنى للأجور في فرنسا الذي يقدر 1766.92 يورو شهرياً، وفقاً لمرصد عدم المساواة في فرنسا إلا أن للفرنسيين رأياً آخر حول كيفية احتساب الثروة.

ووفقاً لهذه الدراسة، يمكن اعتبار 7% من الفرنسيين أغنياء، وهي حالة الشخص الذي يحصل على دخل صافي بعد الضريبة.

وتوضح مديرة مرصد عدم المساواة في فرنسا، آن برونر، لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن هذا المبلغ البالغ 3860 يورو هو "ضعف متوسط ​​الراتب، وهو الذي يقسم الموظفين الفرنسيين إلى قسمين"، أي أن نصف الموظفين الفرنسيين يحصلون على راتب أقل.

وأضافت: "نحن نعرّف الثروة على أنها فجوة فيما يتعلق بالطبقات الوسطى.. ومع ذلك، فإن شعور الفرنسيين مختلف تماما.

وطرحت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، هذا السؤال على شبكات التواصل الاجتماعي، واستجاب أكثر من 8300 شخص، وبالنسبة للأغلبية العظمى، فإن عتبة الثروة أعلى بكثير.

ويتجاوز صافي الدخل 5 آلاف يورو شهريًا بالنسبة لـ 82% من المشاركين، مقارنة بـ 5% فقط بين 3 آلاف و3500 يورو. ومع ذلك، فإن نطاق "3500-5000 يورو"، الذي يقع فيه المبلغ الذي حدده مرصد عدم المساواة، لا يحظى بتأييد سوى 13٪ من الفرنسيين.

* كل شخص لديه عتبة الثروة المثالية الخاصة به

أحد المشاركين علق على "لينكد إن": "الثراء يعتمد على تصور الجميع، ولكن 3500-5000، في رأيي، أنت في وضع جيد".

في المقابل، علق فرنسي يدعى أرنو، قائلاً:" لكل شخص لديه عتبة الثروة المثالية الخاصة به، موضحاً أن لينكد إن (...) شبكة نخبوية لذا فإن عتبة الحد الأدني للأجور مختلفة عن المنصات الأخرى.

علاوة على ذلك، إذا كانت النتائج متطابقة على منصة "إكس" ولينكدإن، فإنها تبدو مختلفة بعض الشيء على انستجرام، حيث يجيب السكان الأصغر سنًا على "سؤال اليوم" من " بي إف إم" وحصلت الفئة "أكثر من 5 آلاف يورو صافي شهرياً" على 59% من الأصوات، وهي أغلبية بالتأكيد.

* علاقة الأجيال بالمال

هل يجب أن نرى اختلافًا بين الأجيال في علاقتنا بالمال؟

وفقًا لكامي بوش، المدير العام لشركة "كوالي سوسيال"، فإن الإجابة بنعم هناك بالفعل اختلافًا بين الأجيال في علاقتنا بالمال؟، موضحاً أنه هناك نوعان من الارتباط بالثروة: "الاستهلاك، وجود منزل، السيارة الثانية، البيت الثاني... كما ان الالتزامات للشخص هي التي تحدد مدى رضاءه لذا فإن الأصغر سناً مختلف الأكثر رضا"

من جانبه، تساءل أحد القراء قائلاً:"ما هذا السؤال؟ الراتب لا يحسب. الثروة هي أن تكون مع العائلة وأن تتمتع بالصحة..الثروة تعني التوقف عن القلق بشأن نفقاتك. إنها تعني الإنفاق دون حساب".

ووفقاً للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية فإن نصف الأسر الفرنسية لديها أصول أقل من 180 ألف يورو.

وبشكل أكثر واقعية، يحدد مرصد عدم المساواة عتبة ثروة الشخص الفرنسي بـ 5018 يورو لشخص أعزب لديه طفل، ولزوجين بدون أطفال 5790 يورو، بالنسبة للأسرة التي لديها طفل واحد، فإن عتبة الثروة تقترب من صافي7 آلاف يورو بعد الضرائب: 6948 يورو شهريًا.