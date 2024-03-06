انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية دون ضحايا



انهارت أجزاء من العقار رقم 12 شارع عبد الخالق، كائن في نطاق حي الجمرك، غربي محافظة الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخطارا من غرفة عمليات حي الجمرك، وشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغًا من الأهالي؛ يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، ووحدة الإزالة والتدخل السريع، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، إلى موقع البلاغ، جرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين.

وأظهر الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من 4 طوابق علوية، وانهارت شرفة شقة في الطابق الرابع، وجرى إزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة داهمة على المارة.

جارٍ عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، وتحرر محضر إداري بالواقعة وبصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.