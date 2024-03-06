أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة تمتلك «رؤية حقيقية وعلمية مدرسة لتحقيق ‏التنمية في مصر وتغيير واقعها من حال إلى حال أفضل»، موضحا أن تلك الرؤية «أثمرت بالفعل على مدار السنوات ‏العشر الماضية عن الكثير».‏

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء الثلاثاء، «لا ينكر حتى ‏من يوجه الانتقادات أو لا تعجبه الأمور أحيانًا، فيكون الانتقاد هو سرعة الإنجاز وكثرة المشروعات، وبغض النظر ‏عن وجاهة الانتقادات، ولكن أن تنتقد دولة على حجم ما تقوم به من مشروعات وإنجازات؛ فهذا شيء يجب أن يدعونا ‏للتفكير». ‏

وأشار إلى مواجهة الدولة تحديات وصعوبات خلال الفترة الماضية؛ نتيجة بعض الأحداث الدولية والإقليمية ‏‏«المفاجئة» على غرار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على ‏الدولة، مؤكدا أن مصر جزءًا من محيطها الدولي الإقليمي ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تنفك عن محيطها.‏

وأكد أن مشروع رأس الحكمة في غاية الأهمية، حيث يعكس الشراكة العميقة والعلاقة الخاصة بين مصر والإمارات ‏على مستوى القيادتين والشعبين، والحب الذي يكنه كل طرف للآخر‎.‎

وأوضح أن الصفقة جاءت بناءً على «ما لمسه الجميع من وجود إرادة سياسية عليا قاطعة وحازمة في مصر، قادرة ‏على الإنجاز وتحويل الأحلام إلى حقائق في أقصر وقت ممكن».‏