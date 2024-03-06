أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة تمتلك «رؤية حقيقية وعلمية مدرسة لتحقيق التنمية في مصر وتغيير واقعها من حال إلى حال أفضل»، موضحا أن تلك الرؤية «أثمرت بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية عن الكثير».
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، «لا ينكر حتى من يوجه الانتقادات أو لا تعجبه الأمور أحيانًا، فيكون الانتقاد هو سرعة الإنجاز وكثرة المشروعات، وبغض النظر عن وجاهة الانتقادات، ولكن أن تنتقد دولة على حجم ما تقوم به من مشروعات وإنجازات؛ فهذا شيء يجب أن يدعونا للتفكير».
وأشار إلى مواجهة الدولة تحديات وصعوبات خلال الفترة الماضية؛ نتيجة بعض الأحداث الدولية والإقليمية «المفاجئة» على غرار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على الدولة، مؤكدا أن مصر جزءًا من محيطها الدولي الإقليمي ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تنفك عن محيطها.
وأكد أن مشروع رأس الحكمة في غاية الأهمية، حيث يعكس الشراكة العميقة والعلاقة الخاصة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين والشعبين، والحب الذي يكنه كل طرف للآخر.
وأوضح أن الصفقة جاءت بناءً على «ما لمسه الجميع من وجود إرادة سياسية عليا قاطعة وحازمة في مصر، قادرة على الإنجاز وتحويل الأحلام إلى حقائق في أقصر وقت ممكن».