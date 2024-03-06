جيش الاحتلال يزعم مهاجمة أهداف لحزب الله بعد ساعات من هجوم لافت للحزب

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن جيش الاحتلال، ادعائه بمهاجمة مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في لبنان، وإسقاطه لطائرة دون طيار كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وإصابة الهدف بدقة، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال «حزب الله» في بيان، إنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ‌‎وردًا على ‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، فقد ‌‎شنَّ هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة.