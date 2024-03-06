العراق يعلن تبرعه بـ 25 مليون دولار لوكالة الأونروا



أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت التبرع بـ 25 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقال حسين، إن القرار يأتي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة التي يعاني منها في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتعويضا عن الدول التي سحبت تبرعاتها من «الأونروا»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وجاءت التصريحات عقب اختتام مجلس الجامعة العرببة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ161، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة موريتانيا.

وأشار حسين، إلى أن العراق أعلن مرارا وتكرارا موقفه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، وقد شرّع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال.

ودعا الدول العربية كافة أن تحذو حذو العراق في دعم وكالة «الأونروا» للقيام بمسئولياتها، تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين، في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.