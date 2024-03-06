المالية الباكستانية تستعد لعقد محادثات حاسمة مع صندوق النقد الدولي

من المقرر أن تجري وزارة المالية الباكستانية استعداداتها، بغرض عقد محادثات حاسمة مع بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي؛ وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل على الأرجح.

وأفادت صحيفة "ذا نيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يتم إرسال دعوة رسمية إلى صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بعد وقت قصير من تشكيل مجلس الوزراء الاتحادي وأداء اليمين.

وأكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لصحيفة "ذا نيوز" يوم أمس الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي ينتظر أيضا تلقي دعوة رسمية من إسلام آباد.

ومن المتوقع أنه بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة، سيصل الفريق التابع لصندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد، لبدء المحادثات لاستكمال المراجعة الثانية لبرنامج "الترتيبات الاحتياطية" الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وتعتزم باكستان، أن تطلب في الوقت نفسه اتفاقا جديدا بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ مدته 36 شهرا.

وقالت المصادر الرسمية: "لم تتم مناقشة حجم برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" التالي، كما لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، إلا أن إسلام آباد ستبحث إمكانية زيادة "تسهيل الصندوق الممدد" من خلال تمويل شؤون المناخ، لتزويد حجم البرنامج، من 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.