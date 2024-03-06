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أمريكا تدعو باكستان إلى رفع القيود على الإنترنت

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:22 ص

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الباكستانية مجددا، إلى رفع القيود على الإنترنت بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي.

وأدان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إغلاق الحكومة الباكستانية المنصات الالكترونية، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأضاف ميلر: "أكدنا أهمية احترام تلك الحريات الأساسية، خلال اتصالاتنا مع مسؤولين باكستانيين، وسنواصل هذا التأكيد".

وأكد المتحدث، التزام واشنطن بحرية التعبير في باكستان وأدان أي إغلاق تفرضه الحكومة على المنصات الإلكترونية.

وردا على سؤال يتعلق بحدوث تجاوزات في الانتخابات التي جرت مؤخرا بالبلاد، حث ماثيو ميلر الحكومة المنتخبة حديثا على إجراء تحقيق شامل حول مثل هذه المزاعم.

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