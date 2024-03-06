ميناء دمياط يستقبل 2304 حاويات ترانزيت

أعلنت هيئة ميناء دمياط تصدير 494 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 368 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاويات مكافئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 57253 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83956 طنًا، كما استقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن متنوعة، بينما غادرته 7 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35288 طنًا تشتمل على 5350 طن يوريا، و368 طن بطاطس معبأ، و1854 طن رمل، و12744 طن كلينكر، و14972 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53350 طنًا، تشتمل على 10764 طن قمح، و9454 طن خردة، و2687 طن أبلاكاش، و14136 طن حديد، و2300 طن حمص، و1000 طن زيت طعام، و6000 طن ذرة، و1009 خشب زان، و6000 طن كسب صويا.

فيما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وكوم أبو راضي وإمبابة، وتم تفريغ قطارين من عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 5344 شاحنة.