منظمة التجارة العالمية ترفض شكوى ماليزيا ضد الاتحاد الأوروبي في نزاع زيت النخيل

رفضت منظمة التجارة العالمية شكوى تقدمت بها ماليزيا ضد الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التكتل فيما يتعلق باستخدام الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل.

ويعود النزاع إلى عام 2018، عندما أصدر الاتحاد الأوروبي لوائح بشأن الحد الأدنى من الوقود المتجدد الذي يجب على الدول الأعضاء استخدامه في قطاعات النقل الخاصة بها.

وينص الاتحاد الأوروبي على أن استخدام الوقود الحيوي الذي أزيلت الغابات من أجله للزراعة لا يمكن استخدامه لتحقيق الهدف. ويتعلق هذا في المقام الأول بمحاصيل زيت النخيل.

وادعت ماليزيا، التي تمتلك صناعة إنتاج زيت النخيل كبيرة، أن التدابير تنتهك ممارسات التجارة العادلة ورفعت دعوى قضائية في منظمة التجارة العالمية في عام 2021.

ودعمت لجنة الموقف العام للاتحاد الأوروبي في حكم أصدرته يوم الثلاثاء، على الرغم من أنها انتقدت تصميم اللوائح.

وانشق أحد أعضاء اللجنة عن باقي الأعضاء وصوت لصالح ماليزيا.

ويمكن لماليزيا الاستئناف على الحكم. ومع ذلك، فإن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية شاغرة منذ أربع سنوات بسبب نزاع حول إصلاحات إجراءات تسوية المنازعات في المؤسسة. وتُعلق القضايا في حالة الاستئناف.