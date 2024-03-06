مسئول حكومي: حلفاء أوكرانيا يجمعون أموالا لشراء 800 ألف قذيفة مدفعية

ذكر مسئول حكومي مطلع أن حلفاء أوكرانيا جمعوا كل الأموال المطلوبة تقريبا في مبادرة بقيادة التشيك لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعني هذه الالتزامات أنه سيتم إرسال القذائف إلى أوكرانيا في غضون أسابيع، وفقا لمصادر أخرى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وحذرت المصادر من أن التوقيت الدقيق سيعتمد على الإطار الزمني للتعاقدات والتوصيل، وقد يتأخر.

وستقوم التشيك بدور الوسيط للربط بين الحكومات الراغبة في تمويل شراء الذخيرة الإضافية، التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وخلال لقاء في باريس، ناقشت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الفرنسي ستيفان سيجورنيه مساء أمس الثلاثاء، احتمال شراء ذخيرة عالمية لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا.

وأفادت مصادر، في وفد الزيارة بأنه كانت هناك محادثات جيدة وموثوقة حول الكيفية التي يمكن بها لألمانيا وفرنسا دعم أوكرانيا بخطوات ملموسة.

وأضافت المصادر، أنه تمت مناقشة السبل الممكنة للتصدي لمحاولات زعزعة استقرار مولدوفا المجاورة لأوكرانيا.

وكتبت بيربوك على منصة إكس: "متحدون وحازمون، نحن معا أقوياء"، فيما كتب سيجورنيه: "بلدانا ملتزمان بشكل كامل إلى جانب أوكرانيا، ونحن نعمل معا من أجل القيام بالمزيد والأفضل".

وكانت بيربوك أكدت في وقت سابق أهمية التعاون الوثيق بين بلادها وفرنسا وذلك في ضوء التوترات الألمانية الفرنسية الأخيرة.

وخلال اجتماع مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، علم الدين كوناكوفيتش، قالت بيربوك في سراييفو صباح أمس إن "الصداقة العميقة والترابط لا يتجليان في تبني رأي واحد بشكل دائم، فتبني رأي واحد بشكل دائم يعني أن هناك شيئا ما غير صحيح".