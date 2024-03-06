بعثة الأهلي تلبي دعوة السفير المصري بالسعودية

لبت بعثة النادي الأهلي دعوة السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الفريق في نهائي بطولة كأس مصر، الذي يقام على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

الأهلي يواجه الزمالك مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

واستقبل السفير المصري وفد النادي، الذي ضم محمد الدماطي رئيس البعثة، عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومهند مجدي ومحمد الجارحي عضوي المجلس، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري.

وحرص الدماطي على تقديم درع وعلم النادي للسفير تقديرًا للجهود التي بذلها برفقة طاقم السفارة، واستقباله للبعثة فور وصولها إلى مطار الرياض ظهر اليوم.