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حملة نيكي هيلي: نتائج الانتخابات في الثلاثاء الكبير تظهر انقسام الحزب الجمهوري

نيكي هيلي
نيكي هيلي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 8:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 8:23 ص

قالت حملة المرشحة الحزب الجمهوري بالانتخابات التمهيدية نيكي هيلي إن نتائج الثلاثاء الكبير لتقرير مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت أن الحزب مازال منقسما بصورة كبيرة.

وتغلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسهولة على هيلي في جميع الولايات التي تجرى فيها انتخابات تمهيدية بين الجمهوريين، ماعدا فيرمونت.

وقالت الحملة في بيان " الوحدة لا تتحقق من خلال القول ( نحن متحدون) فقط. اليوم، في ولاية تلو الأخرى، مازالت هناك كتلة كبيرة من الناخبين الجمهوريين الذين يعربون عن مخاوف عميقة تجاه دونالد ترامب".

ولم تعلن حملة هيلي أو المرشحة نفسها ما إذا كانت تعتزم الاستمرار في السباق.


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