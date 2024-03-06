فنزويلا تختار رئيسا جديدا يوم 28 يوليو في ذكرى ميلاد هوجو شافيز

من المقرر أن يتم اختيار رئيس الدولة الفنزويلي المستقبلي في الانتخابات المقرر إجراؤها في ذكرى ميلاد الرئيس الراحل هوجو شافيز يوم 28 يوليو.

وتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية "بالإجماع"، حسبما قال المجلس الانتخابي الوطني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أنه لم يعلن صراحة ترشحه، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى الرئيس نيكولاس مادورو، الذي خلف شافيز في عام 2013، إلى ولاية ثالثة في منصبه.

وحكم شافيز من عام 1999 حتى مرضه ووفاته في عام 2013. وأطلق "الثورة البوليفارية" الاشتراكية في البلاد. وتم إحياء الذكرى الـ 11 لوفاته في فنزويلا يوم الثلاثاء.

وقال مادورو على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "لقد تحدثت السلطة الانتخابية... لقد استدعتنا إلى 28 (تموز) يوليو، يوم الانتخابات الرئاسية. دعونا نواصل المضي قدما من أجل حب فنزويلا والثورة البوليفارية وحب قائدنا الأبدي هوجو شافيز".

وأردف: "دعونا نذهب إلى المعركة ودعونا ننتصر".