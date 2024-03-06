مدافع فرايبورج: آمل أن نتعلم من خسائرنا أمام ويستهام بالدوري الأوروبي

يأمل ماتياس جينتر مدافع فرايبورج الألماني، أن يتعلم فريقه من دروس الخسارة في مباراتي ويستهام يونايتد الإنجليزي في الدوري الأوروبي ، عندما يتجدد اللقاء بين الفريقين، غدا الخميس، في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وقال جينتر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مواجهة ويستهام في ألمانيا "إنهم فريق كبير، ومميز من الناحية الهجومية، لذا يجب أن ندافع بشكل جيد ومتماسك".

وأوضح "الخسارة مرتين أمام ويستهام في دور المجموعات يمنحنا الشجاعة لأنه لاتزال لدينا فرصة جديدة خاصة عندما نلعب ضدهم مجددا في ملعبنا، رغم أننا لم نقدم أداء جيدا في المباراة الأولى".

وكان فرايبورج خسر أمام ويستهام بنتيجة 2/1 في ألمانيا وصفر/2 في لندن.

من جانبه، قال كريستيان شترايش مدرب فرايبورج "إذا سارت الأمور بشكل جيد، بإمكاننا أن نتحدى ويستهام، وهو ما نتطلع إليه غدا".

وشدد "من المهم أيضا ألا نتراجع بل يجب أن نتسم بالشجاعة مثلما فعلنا في مباراة بايرن ميونخ، لا يجب أن يتملك الخوف منا".

ونجح فرايبورج في انتزاع التعادل أمام بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بنتيجة 2/2 يوم الجمعة الماضي، بهدف في الدقيقة 87.