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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينيا من الضفة الغربية

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:28 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 23 مواطنا من الضفة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

فمن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد سرسك، من ضاحية ذنابة شرقا، أثناء مروره على حاجز طيار قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، ومعتز شريتح (الطاهر) من المدينة، وأحمد القاسم (بلعاوي)، ومنير بلعاوي من عزبة الطياح.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: قتادة رسمي دوفش، وزيد ماجد الجعبة، ونديم أبو خلف، ووسام وأنس القواسمة، وشادي العويوي، وسيف الدين أبو زينة، وأيمن جمجوم من المدينة، ومحمد ماجد طميزة من بلدة إذنا غربا.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي مرداوي، والمسن عمر خروب، من بلدة حبلة جنوبا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حسان حسان من المدينة، ومحمد علي عساكرة من قرية العساكرة شرقا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أحمد الخطيب، من بلدة بيتونيا، وأحمد محمد علقم، وأحمد فراس الحاج (20 عاما)، من بلدة بيت سيرا غربا، والمحرر عمر ناهض البرغوثي (48 عاما)، من قرية دير غسانة، ولؤي زهير البرغوثي (48 عاما)، ومهند سعيد البرغوثي (52 عاما)، من قرية كفر عين، شمال غرب رام الله.


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