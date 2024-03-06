كشف حقيقة بيع ميلان لصندوق الاستثمار السعودي

نفى أحد ملاك نادي إيه سي ميلان الإيطالي الأنباء المتداولة بشأن بيع النادي لمستثمرين سعوديين.

وفقا لشبكة «بي إن سبورتس» القطرية، نفى مسؤول بالمؤسسة المالكة لنادي ميلان مفاوضات أخبار بيع النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد تلقى عرضا للاستثمار في نادي "AC Milan" الإيطالي من خلال الشركة المالكة للنادي، والتابعة لـ"RedBird" الأميركية.

وكشفت صحيفة "Il Sole 24 Ore" أن السعودية، التي تملك نادي "نيوكاسل" البريطاني، تجري محادثات مع جيري كاردينالي، مالك نادي "إي سي ميلان" ومؤسس صندوق "RedBird" للاستثمارات، بشأن الاستحواذ على حصص أقلية في النادي الإيطالي.

وكانت شركة "RedBird" التابعة لكاردينالي قد استحوذت على النادي في أغسطس 2022 مقابل 1.2 مليار يورو.

وأفادت الصحيفة"أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة قد التقوا بالفعل بكاردينالي عدة مرات، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حتى نهاية مارس عندما يتخذ الطرفان قرارًا نهائيًا بشأن الشراكة المحتملة.