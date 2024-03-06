مريض ألماني تلقى لقاح كورونا 217 مرة

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تلقى رجل ألماني يبلغ من العمر 62 عاماً، لقاح كورونا 217 مرة، خلافاً للنصائح الطبية، وفق ما أفاد الأطباء.

ووثقت مجلة لانسيت للأمراض المعدية هذه الحالة الغريبة، حيث تم شراء الجرعات وإعطاؤها بشكل خاص في غضون 29 شهرًا.

ويقول باحثون من جامعة إرلانغن-نورمبيرغ إن "الرجل لم يعاني من أي آثار جانبية".

"مهتم جداً بالاختبارات"

وقال الدكتور كيليان شوبر، من قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة: "لقد علمنا بحالته من خلال الصحف".