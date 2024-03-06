المبعوثة الأمريكية لشئون المرأة الأفغانية تؤكد أهمية مشاركة النساء في جميع مجالات المجتمع

سلطت رينا أميري، الممثلة الأمريكية الخاصة لشؤون المرأة الأفغانية، الضوء على شهر مارس، بوصفه "شهر تاريخ المرأة".

وأكدت أميري أهمية مشاركة المرأة الافغانية، بشكل كامل، في جميع مجالات المجتمع لوقف حدوث المزيد من المشكلات الاقتصادية، والتطرف والحرب المستمرة في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أميري، اليوم الأربعاء، قبل يومين فقط من اليوم العالمي للمرأة، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأكدت أميري مجددا أن معالجة وضع المرأة في أفغانستان، لا يمكن تهميشه، مشددة على أهميته.

وأضافت "خلال شهر تاريخ المرأة، يجب تأكيد الاندماج وحقوق الإنسان، وأن المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع، لا يمكن عزلها أو التقليل من أهميتها وإنها أساسية لمنع المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والتطرف واستمرار الحرب في أفغانستان".

وتابعت أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن السياسات القمعية لجماعة طالبان ضد المرأة الأفغانية، مستمرة وتعرقل حصولها على حقها في العمل والتعليم.