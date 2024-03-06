 تحصين 230 ألفا و691 رأس ماشية في الأسبوع الخامس للحملة القومية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بالشرقية - بوابة الشروق
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تحصين 230 ألفا و691 رأس ماشية في الأسبوع الخامس للحملة القومية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 2:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 2:55 م
قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت أعمالها في 27 يناير الماضي، انتهت المديرية عن طريق 180 لجنة، خلال الأسبوع الخامس من الحملة، من تحصين 230 ألف و291 رأس ماشية ما بين تحصين 131 ألف و536 رأس ماشية للوقاية من مرض الجلد العقدي، و99 ألف و155 رأس ماشية للوقاية من مرض جدري الأغنام.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في بيان اليوم، أنه تم ترقيم وتسجيل 8790 رأس ماشية، فيما تم عقد 2817 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن الندوات استهدفت تعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

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