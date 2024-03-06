الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك

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أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن الاستعدادات تضمنت توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع في معارض أهلا رمضان.

ووجه الشريف، في تصريحات لـ"الشروق"، بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات، وضخ السلع الأساسية والإستراتيجية الرمضانية بمعارض "أهلا رمضان"، والتأكد من تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجا، بالتزامن مع استمرار الحملات الرقابية.

ووجهت المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان؛ للتأكيد على مدى الالتزام بتوافرها والإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق، الانتهاء من استعدادات المساجد بما فيها مقارئ الجمهور وصلاة التراويح ومجالس الإفتاء مع استمرار مبادرة "حصن طفلك" لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوجيه قوافل مساعدات من صكوك الإطعام لأهالي غزة.

وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، أن الاستعدادات شملت جولات تفقدية مفاجئة للتأكيد على نظافة المساجد وتطهيرها وصيانة الحمامات وتواجد القيادات للمتابعة المستمرة.

وأشار إلى وضع خطة دعوية شاملة الأنشطة والأمسيات الدينية وتنظيم المقارئ والدروس الدينية التي تدعو التعاطف وصلة الرحم والتعريف بروحانيات الشهر الكريم.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف، عن عقد ملتقى فكري بمشاركة الأئمة والواعظات وقادة الفكر والتنوير، لافتا إلى مقارئ الواعظات ومجالس الإفتاء مستمرة في المساجد والأندية.