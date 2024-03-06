التعاون الإسلامي: عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي طال أمده

دعا وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، داعين في نفس الوقت المجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف 57 دولة مسلمة إلى عواصم الدول والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان الإسرائيلي ووقفه في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في بيانه صادر عن الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية الدول الأعضاء، والذي عقد في جدة مساء الثلاثاء، "كافة الدول والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".