الصين تدافع عن هدف تحقيق نمو بنسبة 5% لعام 2024

دافعت الصين عن هدفها لتحقيق معدل نمو بواقع "حوالي 5%" لعام 2024، والذي يراه مراقبون طموحا، بسبب المشكلات الاقتصادية المستمرة في البلاد.

وقال تشينج شان جيه، رئيس لجنة "التنمية الوطنية والإصلاح"، خلال المؤتمر السنوي لنواب الشعب الصيني، في بكين اليوم الأربعاء: "هناك الكثير من الأعين ترقب تلك القضية، نظرا لأن اقتصاد الصين يحظى باهتمام واسع من جميع الأطراف".

وأضاف أن هدف النمو الاقتصادي، الذي أعلنه رئيس الوزراء، لي تشانج، في بدء المؤتمر، تم اختباره علميا، وأنه يتماشى مع الإمكانيات الحالية للاقتصاد.

كما ألقى الضوء أيضا على النمو الواسع، بواقع 2ر2 نقطة مئوية، الذي تحقق في عام 2023، مقارنة بالعام السابق عليه، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 3% .

وقال بان جونجشينج محافظ البنك المركزي الصيني إنه ما زال هناك مجال لخفض معدل الاحتياطي القانوني للبنوك، مما سيسمح للبنوك أن تحتفظ باحتياطيات أقل وبذلك تشجع على الإقراض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحدث تشينج شانجي، رئيس اللجنة القومية للتنمية والإصلاح بثقة عن توقعات النمو في البلاد، مشيرا إلى أن الناتج الإجمالي المحلي المستهدف "هدف إيجابي يمكن تحقيقه عبر جهد نشط".