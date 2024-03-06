مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 أخرين إثر حادث مروري في أفغانستان

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ذكرت وكالة "بختار" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في حادث مروري، بإقليم"غزني" وسط البلاد.

وأصيب 32 راكبا في الحادث الذي وقع في وقت متأخر أمس الثلاثاء، على طريق "كابول-قندهار" السريع، بمدينة غزني، عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة.

وأضاف التقرير، أن حالة بعض الضحايا حرجة، وقد تم نقلهم إلى مراكز صحية.

وتردد أن إهمال السائق كان السبب الرئيسي في الحادث.

جدير بالذكر أن آلاف الأشخاص يلقون حتفهم في أفغانستان، سنويا بسبب سوء حالة الطرق وضعف صيانة المركبات والقيادة المتهورة.