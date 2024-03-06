إزالة 38 تعديا على الزراعات وأملاك الدولة بالشرقية في الموجة الـ22 لاسترداد الأراضي بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة جهود الأجهزة التنفيذية خلال اليوم الخامس عشر من المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد محافظ الشرقية، على أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات في يومها الخامس عشر من المرحلة الثانية عن إزالة 32 حالة تعدي بمساحة 2767 متر مربع و6 حالات تعدي بمساحة 11 قيراط و18 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، على أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية جهودها لفرض هيبة الدولة وإزالة أية حالات تعدي على الزراعات أو أملاك الدولة؛ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها.