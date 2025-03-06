تركي آل الشیخ يعلن عن إطلاق منظمة جدیدة للملاكمة بالتعاون مع TKO

أعلن المستشار تركي آل الشیخ، عن شراكة متعددة السنوات لإنشاء منظمة جدیدة للملاكمة، تھدف إلى تقدیم منصة عالمیة لنجوم الملاكمة والمواھب الصاعدة في ھذه الریاضة، وذلك بالتعاون مع TKO Group Holdings, Inc، المسجلة في بورصة نیویورك تحت الرمز TKO، الشركة العالمية الرائدة في مجال الریاضة والترفیه، وشركة صلة.



وقال تركي آل الشیخ: ھذه الشراكة التاریخیة بین عمالقة الصناعة تضع الأساس لتجربة غیر مسبوقة للملاكمین والجماھیر، حیث سنعمل على تطویر الجیل القادم من المواھب وتقدیم فعالیات عالمیة المستوى في وقت تشھد فیه الملاكمة تطورات كبیرة.

وأضاف مارك شابیرو، الرئیس والمدیر التنفیذي للعملیات في TKO: "ھذه فرصة استراتیجیة لإعادة تصور ریاضة الملاكمة عالمیًا. تمتلك TKO الخبرة العمیقة، والقدرات الترویجیة، والعلاقات الممتدة. یشاركنا المستشار تركي آل الشیخ وصلة نفس الرؤیة والشغف لتطویر ھذا النموذج. معًا، یمكننا إعادة الملاكمة إلى مكانتھا الطبیعیة في صدارة المشھد الریاضي العالمي".

ستتولى TKO دور الشریك الإداري، حیث ستوفر الإدارة الیومیة والخبرة التشغیلیة للمنظمة الجدیدة، بقیادة كل من دانا وایت، رئیس ومدیر عام UFC، ونیك خان، رئیس WWE وعضو مجلس إدارة TKO.

ولعبت "صلة" دورًا محوریًا في تنظیم وترویج بعض أكبر نزالات الملاكمة العالمیة في السنوات الأخیرة، مثل نزال تیرینس كروفوردضد إسرائیل مادریموف في لوس أنجلوس، وأنتوني جوشوا ضد دانیال دوبوا في ویمبلي ستادیوم، الذي سجل رقمًا قیاسیًا جدیدًا للحضور الجماھیري في المملكة المتحدة. كما تُعد صلة، التابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الراعي الرسمي لنادي نیوكاسل یونایتد، وقد أشرفت على مشاریع كبرى مثل ریاض ونتر وندرلاند، وفورمولا إي، وكأس السوبر الإیطالي.

وقال الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لشركة صلة: "ھذه الشراكة بین المستشار تركي آل الشیخ، صلة، وTKO ستفتح صفحة جدیدة في تاریخ الملاكمة. معًا، سنرتقي بھذه الریاضة إلى مستویات جدیدة، ونعید تعریف تجربة الجماھیر على مستوى العالم. ھذه المنظمة ستساھم في بناء مستقبل مستدام لریاضة الملاكمة، وتعزز من مكانة صلة كقوة مؤثرة في صناعة الریاضة والترفیه العالمیة.

ومن ملامح المنظمة الجدیدة للملاكمة، إنشاء نظام ھیكلي متطور لاكتشاف المواھب من جمیع أنحاء العالم، بما یشمل معسكرات تدریب وأكادیمیات للملاكمین الصاعدین، وإتاحة الوصول إلى معھد UFC للأداء الریاضي، وھو أكبر مركز عالمي لتدریب ریاضات القتال، والذي یشمل مرافق للأبحاث، التأھیل، والتغذیة، في مواقع مثل لاس فیغاس، مكسیكو سیتي، وشنغھاي.

إضافة إلى الاستفادة من خبرة TKO في الإنتاج الإعلامي والترویجي، لتقدیم عروض حیة وتجارب استثنائیة داخل الحلبات، بالإضافة إلى بث عالمي عالي الجودة یصل إلى ملایین المشاھدین.

كما سیتم الكشف عن المزید من التفاصیل حول المنظمة الجدیدة، بما في ذلك تعاقدات الملاكمین، مواعید النزالات، المواقع المستضیفة، وأماكن إقامة الفعالیات، خلال الأشھر المقبلة.



