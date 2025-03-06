حكيمي: مستعدون للتأهل من ملعب ليفربول في دوري الأبطال

يؤمن المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، بقدرة فريقه على التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة التي وصفها بالمحبطة أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16.

ليفربول انتصر على مستضيفه باريس سان جيرمان 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قال أشرف حكيمي في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «نحن محبطون للخسارة بهذا السيناريو، ولكن سبق أن تعرضنا له من قبل هذا الموسم وخاصة في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 1-2 في نوفمبر الماضي».

وأضاف: «بالتأكيد خسارة أليمة، ولكننا سعداء بعملنا ومجهودنا، ونحن مستعدون لمباراة الإياب والتأهل من هناك بفوز مستحق.. وإذا أظهرنا نفس الشخصية والرغبة التي ظهرنا بها على ملعبنا، سننجح ونتأهل من ملعب أنفيلد».

وأتم: «ليفربول احترمنا كثيرًا لأنه يعرف قدراتنا، لذا لم يجازف الفريق الإنجليزي هجوميًا بل أراد تحقيق نتيجة تساعده في مباراة الإياب، لكننا سنحاول الفوز هناك، وقلنا لأنفسنا بعد المباراة يجب أن نرفع رؤوسنا وأمامنا أسبوع كامل للاستعداد للقاء العودة».

ويلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الآنفيلد، ضمن منافسات الإياب، حيث يتحدد الفائز المتأهل للدور ربع النهائي.