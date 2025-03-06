أمطار بودي الطرفة والسباعية وسيول ضعيفة بأودية فيران وميعر بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم الخميس، تقلبات جوية مفاجئة خاصة بمدينة سانت كاترين والأودية التابعة لها، وأسفرت عن سقوط أمطار بمنطقة "النبي صالح، والسباعية، ووادي الطرفة"، وسيل ضعيف بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، وسيل آخر بوادي ميعر التابعة لمدينة طور سيناء.

وقال محمد جبلي، من مدينة سانت كاترين، إن الغيوم والسحب غطت سماء المدينة، أعقبها تساقط أمطار متوسطة على مناطق السباعية والنبي صالح، وأيضًا وادي الطرفة، مؤكدًا أن المدينة لم تشهد أي تساقط أمطار.

وأوضح "جبلي"، أن مواطني مدينة سانت كاترين ينتظرون تساقط المطر كونه مصدر خير ورخاء لنمو النباتات الطبيعية، ويسهم في ملئ الخزان الجوفي، مؤكدًا أنه على الرغم من الصقيع الذي تشهده المدينة منذ بداية الموسم الشتوي، إلا أنه هذا العام جاف لعدم تساقط الأمطار والثلوج سوى مرة واحدة فقط.

من جانبه، قال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إن السيل الذي حدث بمنطقة وادي فيران نتيجة لتجمعات مياه الأمطار، مؤكدًا أنه ضعيف وسار في مجراه الطبيعي، وتجمعت المياه عند السدود الصناعية دون أن تصل إلى البحيرات.

وأوضح مدير إدارة المياه الجوفية، أن مدينة طور سيناء تعرضت لسيل ضعيف بوادي ميعر، بعد أن تجمعت مياه الأمطار أمام السد، مشيرًا إلى أنه جارٍ متابعة أماكن إحداثيات السيول بكل المدن للوقوف على تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حالة الطوارئ بكل مدن المحافظة نتيجة التغيرات الجوية المفاجأة التي تعرضت لها مدن المحافظة، وتساقط أمطار خفيفة بمدينة سانت كاترين، وسيل ضعيف جدا نتيجة تساقط أمطار غزيرة بمنطقة أبو حجاب التابعة لمدينة طور سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن الأجواء مازالت مستقرة على مستوى كافة مدن المحافظة، ويسود المحافظة بشكل عام طقس معتدل نهارا على الرغم من كون الطقس غائم بشكل جزئي، ونشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها 35 كيلومترًا في الساحة محملة برمال خفيفة.

وأوضح أن مدينة سانت كاترين تعرضت لأمطار خفيفة استمرت لمدة لم تتجاوز 10 دقائق، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه، مؤكدًا أن السيل الذي حدث بمنطقة أبو حجاب سار في مجراه الطبيعي، وحتى الآن لم يجرِ حصر أي خسائر له.

وأكد أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلقِ أي إخطارات تفيد غلق أي من الموانئ البحرية على الرغم من ارتفاع الأمواج الذي تراوحت بين 1,75حتى 2,25 متر نتيجة لنشاط الرياح، مشيرا إلى أن الأنشطة السياحية تسير بشكل طبيعي، سواء كانت بحرية أو سفاري، وجميع السائحين يقومون بتنفيذ برامجهم السياحية ويستمتعون بالأجواء الدافئة على الشواطئ.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن والتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية لاستقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار أو السيول، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.