 أوقاف الإسكندرية تطلق مسابقة لاكتشاف الأصوات المتميزة في التلاوة والإنشاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوقاف الإسكندرية تطلق مسابقة لاكتشاف الأصوات المتميزة في التلاوة والإنشاد

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 5:41 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 5:41 ص

عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل الوزارة، مسابقة "الصوت الندي" بمكتبه في ديوان عام المديرية، بحضور اللجنة المشكلة للاستماع والتقييم، برئاسته وعضوية كل من: الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة، الشيخ محمود نصر الدين، مسؤول شؤون القرآن، الشيخ علي كمال بدير، مسؤول شؤون المساجد، والشيخ السعيد خيري بلايص، إمام وخطيب ومدرس.

وأكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن وزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد.

وأضاف راجح أن المسابقة تهدف إلى التعرف على أفضل الأصوات في أنحاء مصر، مع توظيفها في إثراء الساحة الدعوية والفنية.

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