القبض على مساعد لرئيس مجلس النواب الأمريكي للقيادة تحت تأثير الكحول

ألقت السلطات الأمريكية القبض علي هايدن هاينز، كبير مساعدي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ليل الثلاثاء/الأربعاء للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول، وذلك بعد اصطدامه بمركبة تابعة للشرطة عقب خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس.

ووُجهت إلى هاينز تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.

وفي بيان لها، قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن هاينز "تراجع إلى الخلف واصطدم بمركبة متوقفة" قبيل منتصف الليل، مضيفة أن الضباط استجابوا للحادث وألقوا القبض على السائق.



من جهته، قال جونسون، متحدثا للصحفيين، إنه يعرف هاينز منذ أكثر من عقد من الزمن، مؤكدا أنه "شخص موثوق ويحظى بالاحترام، ولديه ثقتي الكاملة في قيادة الفريق".

وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم جونسون إن رئيس مجلس النواب "على دراية بالحادث الذي وقع الليلة الماضية بين رئيس موظفيه وشرطة الكابيتول"، مشيرا إلى أن هاينز يتمتع بـ"سمعة مرموقة بين أعضاء الكونجرس وفرق العمل".

ويُعد هاينز من المساعدين المقربين لجونسون، النائب الجمهوري عن لويزيانا، ويشغل منصب رئيس موظفيه منذ توليه رئاسة المجلس في عام 2023.

ولم يرد هاينز على الفور على طلب للتعليق، كما لم يتضح ما إذا كان لديه محام لتمثيله قانونيا.