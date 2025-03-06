إسبانيا تؤكد دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة

أكدت إسبانيا، اليوم دعمها الكامل لخطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية غير العادية في القاهرة، مجددة رفضها التهجير القسري للفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إن إسبانيا تدعم خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مجددة دعمها كذلك لجهود جامعة الدول العربية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ورحب البيان بدعم دور دولة فلسطين في إعادة إعمار غزة من أجل "مستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون العيش بسلام على أرضهم"، مبينة أن الخطة تحدد المسار لتحقيق الاستقرار في غزة والتحرك نحو تنفيذ حل الدولتين بصفته "الطريق الوحيد لضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وجدد الدعوة إلى الحفاظ على ايقاف إطلاق النار، معربا عن رفض السلطات الإسبانية للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، ومطالبها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.