شكر البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عاما، في رسالة صوتية مسجلة ، وبصوت يملؤه الألم والمشقة، اليوم الخميس، الجميع على صلواتهم من أجل شفائه، في أول إشارة علنية على الحياة منذ دخوله المستشفى قبل ثلاثة أسابيع بسبب التهاب رئوي مزدوج.

وتم تلاوة رسالة البابا فرنسيس بصوته الضعيف، الذي كان يمكن تمييزه من خلال أنفاسه المتعبة وبلغته الأم الإسبانية، المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لأداء صلاة المسبحة الوردية المسائية.

وقال بصوته الضعيف الذي تردد في الساحة التي سادها الخشوع "أشكركم من أعماق قلبي على صلواتكم من أجل صحتي من هذه الساحة، وأنا معكم من هنا، فاليبارككم الله ولتحفظكم العذراء، شكرا لكم".