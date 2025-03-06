وفا: الاحتلال يخلي عائلات من منازلها في الجابريات ويحولها لثكنات عسكرية

أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من العائلات من منازلها في حي الجابريات القريب من مخيم جنين، وحولتها لثكنات عسكرية.

وقالت مصادر محلية إن طائرات مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي طالبت عائلات في حي الجابربات بإخلاء منازلها تمهيداً لتحويلها لثكنات عسكرية، ولاحقا أخلت قوات الاحتلال 6 عائلات من منازلها في حي الجابربات واستولت عليها وحولتها لثكنات عسكرية.

ويتخذ جيش الاحتلال من بعض منازل المواطنين والعمارات المطلة على المخيم منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيمها قبل 44 يوماً "نقاطا" عسكرية، ويمنع الأهالي من العودة لها، ومنها عمارة الريان، وعمارة الربيع التي أخلاها الاحتلال بعد 41 يوماً مخلفاً دماراً وخراباً كبيراً في الشقق السكنية.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ44 على التوالي مخلفاً 30 شهيداً وعشرات الإصابات والمعتقلين، ودمارا كبيرا في منازل المواطنين والبنية التحتية.