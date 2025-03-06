السعودية تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربي حل وحيد لنزاع الصحراء

عبرت السعودية، اليوم، عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تشكل الحل الوحيد للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء.

جاء هذا الموقف بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة المغربية السعودية بمكة المكرمة، حيث عبرت السعودية عن دعمها ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، في إطار وحدة المغرب الترابية.

من ناحية أخرى، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين وأثنيا على الجهود من الجهات المشاركة في أعمال اللجنة في سبيل تحقيق تطلعات قيادتي البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات للدفع بالعلاقات المتميزة بينهما، والحرص على تطويرها والدفع بها إلى آفاق أرحب.