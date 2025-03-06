فانس: ترامب يخطط لإكمال الجدار على الحدود المكسيكية بحلول عام 2029

أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن اعتقاده بأن الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الجدار على الحدود مع المكسيك بحلول نهاية ولايته الثانية كرئيس في عام 2029.



وقال فانس خلال مؤتمر صحفي في بلدة إيغل باس بولاية تكساس على الحدود مع المكسيك: "أعتقد أن الرئيس [دونالد ترامب] يأمل في أن ننتهي من بناء الجدار الحدودي بالكامل بحلول نهاية ولايته. وبالطبع، الحديث يدور حول الهيكل المادي، الجدار الحدودي نفسه".

ويقوم فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيث ومدير الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بزيارة إلى هذه المنطقة في إطار التعامل مع أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي أيضا إلى أنه اطلع على حلول تكنولوجية مختلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية حراسة الحدود.

وقال: "على سبيل المثال، كاميرا، لا شخص، تكتشف على بعد ميلين (حوالي 3.2 كم) شخصا يحاول عبور الحدود الجنوبية. قد يكون حيوانا في الصحراء، أو قد يكون شخصا يحمل سلاحا على ظهره"، وأكد فانس أن حل أزمة الهجرة يمثل أولوية للإدارة الأمريكية الحالية.

يذكر أن ترامب وقع فور تنصيبه أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية مع المكسيك. وقال إن ذلك سيسمح بإرسال قوات إلى الحدود الجنوبية لـ"صد الغزو الكارثي" للمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيته تشديد سياسة الهجرة، مؤكدا عزمه على تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة.