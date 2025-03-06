تقرير أمريكي: روسيا تهدف إلى زيادة وجودها في سوريا

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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن روسيا تهدف إلى الحفاظ وكذلك زيادة وجودها الاقتصادي والعسكري في سوريا.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها الخميس، إلى أن حالة عدم اليقين التي تكتنف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه سوريا، قد توفر فرصة أمام روسيا لزيادة حضورها في المنطقة.

وذكرت أنه خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في فبراير الماضي، تمت مناقشة خطوات تطوير العلاقات الثنائية.

وقالت إن تصريح روسيا بأنها "مستعدة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا" يشير إلى بداية إيجابية للعلاقات الثنائية.