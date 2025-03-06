بن غفير: سأعود للحكومة عندما تعود حرب كبرى أو تتوقف المساعدات لقطاع غزة

أكد وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم، أنه "سيعود إلى الحكومة، عندما تعود إلى حرب كبرى أو تتوقف المساعدات إلى قطاع غزة أو يبدأ تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين".

وشدد بن غفير، في تصريحات مع صحيفة "معاريف"، على ضرورة أن تستغل إسرائيل إنذار ترامب وتفتح بوابات جهنم على قطاع غزة" ، مضيفا أنه "إذا بدأنا حربا واسعة النطاق في غزة ونفذنا خطة ترامب فسوف نهزم حماس وعلينا أن نكون أكثر شجاعة".

وأكد الوزير الإسرائيلي الذي استقال من حكومة نتنياهو عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس أن "هزيمة حماس تبدأ بوقف الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة ولفترة طويلة"، مشددا على "ضرورة إبعاد رئيس الشاباك رونين بار منذ فترة طويلة، لأنه السبب في أحداث 7 أكتوبر.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه امس إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة.



