صرح السيناتور الروسي ألكسندر تشيدكوف بأن تلويح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهراوة النووية أمر مثير للشفقة.



وأضاف: "إن قوات الردع الفرنسية أقل بعدة مرات من القوات الروسية أو الأمريكية، وفي أفضل الأحوال يمكنها ضمان الدفاع عن فرنسا نفسها فقط".



وختم قائلا: "هل كان ديغول ليتخيل أن القنبلة النووية التي صنعها من أجل السيادة ستصبح لعبة في أيدي ورثة مجانين؟".

وكان ماكرون قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، أنه قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نوية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وقال ماكرون في خطاب موجه إلى الشعب الفرنسي، تم بثه على موقع قصر الإليزيه: "قررت بدء نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية. ولكن مهما حدث، فإن القرار (باستخدامها) سيظل دائما بيد رئيس الجمهورية."

الجدير ذكره أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أنه ليس هناك أي معنى في هذا.

وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يُرهبون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن الأشخاص الأذكياء، كما أكد الرئيس، يدركون جيدا أن هذا كذبة.